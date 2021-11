Güllefass kippt um: Helfer verhindern Schaden für Umwelt

Bei einem Unfall nahe Ebermergen kippt ein Anhänger in einen Graben. Feuerwehr und Landwirte handeln umsichtig.

Bei einem Unfall in der Flur bei Ebermergen ist am Samstag ein landwirtschaftlicher Güllefass-Anhänger umgekippt. Weil dies direkt an einem Bach geschah, drohte ein größerer Schaden für die Umwelt.

Nach Angaben der Polizei war ein 35-Jähriger um 12.15 Uhr mit dem Traktor samt Anhänger auf einem Feldweg unterwegs, der über den Morschbach führt. Infolge des aufgeweichten Untergrunds rutschte das befüllte Güllefass seitwärts in den Graben und wurde dabei leicht beschädigt. Folge: Es entwich Gülle. Dem Fahrer zufolge waren es maximal 1000 Liter, die in das Gelände gelangten.

Helfer errichtet einen Damm aus Lehm

Der Ebermergener zog selbst umgehend einen weiteren Landwirt hinzu. Dieser füllte den restlichen Inhalt des Gülletanks um. Ein zweiter Helfer errichtete einen Lehmdamm im betroffenen Graben. Die Freiwillige Feuerwehr Ebermergen rückte mit 15 Einsatzkräften an und übernahm die restlichen Tätigkeiten, die den ganzen Nachmittag über andauerten.

Der Morschbach führte zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise kaum Wasser, sodass die Gülle sich nicht ausbreiten konnte. Die Feuerwehr kümmerte sich darum, die Folgen für die Umwelt möglichst gering zu halten:. Die Kräfte spülten mit zehn Kubikmeter Wasser das Bett des Bachs durch, indem sie dieses abspritzten, und das Schmutzwasser, so weit nötig, aufnahmen. Das verschmutzte Wasser wurde in mehrere Güllefässer gepumpt.

Verunreinigung von Gewässern scheint verhindert worden zu sein

Die Polizeiinspektion Donauwörth merkt zu dem Maßnahmen an: „Durch das vorbildliche und schnelle Handeln aller Beteiligten konnte das Abfließen in größere Gewässer verhindert werden.“ Die Gesetzeshüter hielten telefonisch Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt. Dieses habe bestätigt, so die Polizei, dass aufgrund des umsichtigen Handelns aller Beteiligter derzeit davon ausgegangen werden könne, dass es nicht zu einer relevanten Verunreinigung von Gewässern gekommen ist. (dz)