Schwächeanfall: Hoher Schaden bei Unfall auf B25

Bei einem Unfall nahe Ebermergen ist am Donnerstagmorgen hoher Schaden entstanden. Der Hergang ist ungewöhnlich. Es gab Staus.

Hoher Sachschaden zwei Leichtverletzte und erhebliche Verkehrsbehinderungen – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag auf der B25 bei Ebermergen ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei bog kurz nach 8 Uhr ein 65-Jähriger mit seinem leistungsstarken Auto von Ebermergen nach links auf die Bundesstraße in Richtung Harburg ein. Der Mann erlitt ersten Erkenntnissen zufolge in diesem Moment offensichtlich einen Schwächeanfall und gab unbewusst Vollgas. In der Folge krachte der Wagen etwa 200 Meter weiter mit hoher Geschwindigkeit auf einen Elektro-Pkw, der hinter einem Lastwagen unterwegs war.

Die beiden Fahrer werden ins Krankenhaus eingeliefert

Die Unfallstelle lag direkt am Ende der gegenläufigen Zusatzspur. Beide Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mindestens 25.000 Euro, so die Polizei. Das Rote Kreuz lieferte beide Fahrer per Rettungswagen ins Krankenhaus ein. Dort stellten sich die Verletzungen als nicht so schwerwiegend heraus.

Auf der B25 bei Ebermergen hat sich ein Unfall ereignet. Auf der Bundesstraße bildeten sich deshalb Staus. Foto: Wolfgang Widemann

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Harburg und Ebermergen im Einsatz. Die Kräfte regelten unter anderem den Verkehr und sicherten die Unfallstelle ab. Die B25 war in Richtung Harburg vorübergehend gesperrt. Es kam zu längeren Staus. (dz)