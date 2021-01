vor 3 Min.

Harburg: Ferienbetreuung wird auf Pfingstferien ausgeweitet

Eltern im Bereich der Stadt Harburg können von diesem Jahr an ihre Kinder neben den Sommerferien auch in den Pfingstferien in die Betreuung geben.

Eltern im Bereich der Stadt Harburg können von diesem Jahr an ihre Kinder neben den Sommerferien vom 30. August bis 10. September auch in den Pfingstferien vom 31. Mai bis 5. Juni in die Betreuung geben. Der Stadtrat beschloss nun diese Änderung.

Die Kosten bleiben weiterhin für ein Kind bei 75 Euro pro Woche. Mehrere Räte sprachen sich dafür aus, dass Kinder aus der Stadt bei der Anmeldung für die Ferienbetreuung bevorzugt werden.

