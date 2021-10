Harburg

11:55 Uhr

Harburg will Lüftungsanlagen für Schulen und Kindergarten

Plus Während der Corona-Pandemie sind und waren Lüftungsanlagen als Mittel gegen Viren immer wieder Thema. Auch in Harburg sollen sie jetzt in Schulen und Kindergärten kommen.

Von Wolfgang Widemann

Damit die Schul- und Kita-Kinder in Harburg eine möglichst virenfreie Luft in den Klassenzimmern beziehungsweise Gruppenräumen haben, will die Stadt kräftig investieren, sowohl in der Schule als auch in Kindergarten und -krippe sollen dezentrale Lüftungsanlagen installiert werden. Dies hat der Stadtrat in nicht öffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

