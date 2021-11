Harburger wird durch glücklichen Umstand gerettet

Nur durch einen glücklichen Umstand konnte das Leben eines 54-jährigen Mannes aus Harburg gerettet werden. Schuld an der Situation war eine defekte Heizung.

Ein 54-jähriger Hausbesitzer aus Harburg hat am Samstagvormittag Besuch bekommen, der ihm wohl das Leben gerettet hat. Die 55-jährige Schwester des Mannes fand ihren Bruder bewusstlos am Boden liegend in seinem Haus vor. Sie verständigte daraufhin sofort den Rettungsdienst. Als dieser eintraf, stellten die Sanitäter anhand ihrer Kohlenmonoxid-Warner das lebensgefährliche Gas fest und alarmierten die Feuerwehr nach. Der Bewohner konnte dadurch gerettet werden. Die Feuerwehr betrat das Haus unter schwerem Atemschutz und stellte die Ursache fest. Es lag ein Defekt in der Heizanlage vor, weshalb das gefährliche Gas austrat. Die Heizanlage wurde außer Betrieb gesetzt und das Haus gelüftet, wie die Polizei Donauwörth berichtet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch