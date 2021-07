Transporter bei Harburg ist über 100 Prozent zu schwer

Die Polizei hat auf der B25 nahe Harburg einen völlig überladenen Kleintransporter gestoppt. Nicht nur dem Fahrer droht eine Strafe.

Völlig überladen war ein Kleintransporter, den die Verkehrspolizei auf der B25 bei Harburg aus dem Verkehr gezogen hat. dies brachte dem Berufskraftfahrer einigen Ärger ein.

Der Transporter wiegt über 7,2 Tonnen

Der 25-jährige Ukrainer fiel den Beamten der Verkehrspolizei am Donnerstag um 8 Uhr auf, weil das Fahrzeug augenscheinlich überladen war. Dieser Verdacht bestätigte sich bei der folgenden Kontrolle, bei welcher der Transporter gewogen wurde. Statt der maximal erlaubten 3,5 Tonnen hatte er satte 7,26 Tonnen – inklusive der Stückgutladung, die von Hamburg nach Gersthofen geliefert werden sollte.

Nach Abzug aller Toleranzen kam eine Überladung von 105 Prozent heraus. Die Beamten zeigten den Mann an und unterbanden die Weiterfahrt, bis die Hälfte der Ware auf ein anderes Fahrzeug umgeladen war.

Auch die Firma, für die der Fahrer unterwegs war, wird zur Kasse gebeten

Da der 25-Jährige keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen. Die polnische Spedition, für die er tätig ist, wurde ebenfalls angezeigt – und zur Kasse gebeten. Die Firma wird für den illegalen Wettbewerbsvorteil belangt, den sie durch die bewusste Überladung erzielt hat. Im Rahmen der sogenannten Vermögensabschöpfung erhält das Unternehmen einen Bescheid in Höhe von 1000 Euro. (pm)

Lesen Sie dazu auch