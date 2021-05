Unfall im B25-Tunnel bei Harburg: Verletzte und Staus

Mitten im B25-Tunnel bei Harburg hat sich ein Unfall ereignet. Dieser hatte größere Folgen.

Ein Unfall mitten im B-25-Tunnel bei Harburg – dieses Szenario löst bei Feuerwehr und Rettungskräften ein mulmiges Gefühl aus. Ein Unglück in der Betonröhre kann schnell zu einer Katastrophe werden, Um eine solche möglichst zu verhindern, übt die Harburger Feuerwehr regelmäßig auch Einsätze im und am Tunnel. In diesem wurden vor ein paar Jahren bei einer Generalsanierung auch die mit einem Millionenaufwand die Sicherheitseinrichtungen auf den neuesten Stand gebracht. Am Sonntag passierte nun erstmals seit vielen Jahren ein schwerer Verkehrsunfall.

Den Unfall im Tunnel bei Harburg hat eine Autofahrerin verursacht, die offenbar kurz das Bewusstsein verlor

In der größeren der beiden Röhren unter der Harburg stießen am Mittag zwei Autos frontal zusammen. Unfallverursacherin war eine 70-Jährige aus München, die in Richtung Nördlingen unterwegs war. Die Rentnerin bekam laut Polizei offenbar gesundheitliche Probleme, verlor kurz das Bewusstsein, geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den Wagen eines 61-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Schwerer erwischte es den Mann: Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Harburg war mit 25 Kräften vor Ort, leistete Erste Hilfe und band auslaufende Betriebsstoffe. Die Straßenmeisterei reinigte dann die Fahrbahn. Der Sachschaden summiert sich der Polizei zufolge auf schätzungsweise fast 30.000 Euro.

In der Harburger Altstadt bricht der Verkehr zusammen

Die B25 musste für rund zweieinhalb Stunden bis etwa 14.30 Uhr gesperrt werden. Weil viele Verkehrsteilnehmer versuchten, über die engen Gassen der Harburger Altstadt auszuweichen, kam der Verkehr komplett zum Erliegen. Die Polizei machte die Ortsdurchfahrt dann jeweils in eine Richtung frei, um die Fahrzeugschlangen aus Harburg zu leiten. (wwi/dz)

