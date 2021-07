Wolfgang Kilian ist jetzt Altbürgermeister in Harburg

Plus Für seine langjährigen Verdienste erhält der ehemalige Bürgermeister Wolfgang Kilian den Ehrentitel. Auch eine ehemalige Stadträtin bekommt eine Urkunde.

Corona machte diesem besonderen Anlass einen Strich durch die Rechnung, nun aber war es soweit: Wolfgang Kilian hat den Ehrentitel Altbürgermeister verliehen bekommen. Damit ist er erst der zweite in der Geschichte der Stadt Harburg. Vergangenen Freitagabend kamen Familie Kilian, Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt, viele Stadträte, Altbürgermeister Anton Fischer und Landrat Stefan Rößle zu dem feierlichen Akt im Fürstensaal des Schlosses Harburg zusammen. Die Stadtkapelle Harburg gestaltete den musikalischen Rahmen. Doch nicht nur Kilian bekam eine Urkunde.