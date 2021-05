Harburg hat wieder eine JU

Was der Ortsverband erreichen möchte

Nach langer Pause hat Harburg wieder einen Ortsverband der Jungen Union. Die Neugründung der politischen CSU-Nachwuchsorganisation sei durch die Einschränkungen der vergangenen Monate jedoch mit großen Hürden verbunden gewesen und habe zeitweise sogar auf der Kippe gestanden, wie es nun in einer Pressemitteilung heißt. Dem Engagement und Durchhaltevermögen von Marco Pulci als neu gewählten Ortsvorsitzenden und seinem Stellvertreter Johannes Amerdinger sei es zu verdanken, dass die Neugründung trotzdem gelang und der Ortsverband jetzt optimistisch in die Zukunft blickt.

„Es war von Anfang an unser Ziel, nicht nur Probleme aufzuzeigen, sondern konkrete Lösungen zu finden und diese praktisch umzusetzen. Einfach aufzugeben stand für uns deshalb nie zur Debatte“, so Pulci. Aktuell zähle dazu auch, die Parteiarbeit an der Basis, um digitale Formate und Aktionen zu erweitern. So werde der erste Höhepunkt der JU Harburg eine digitale Veranstaltung mit dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach (CDU) sein. Vor allem aber will sich der Ortsverband mit seinen politischen Überzeugungen für die Stadt Harburg und ihre Stadtteile einsetzen.

„Es liegt an uns als junge Generation, uns aktiv in die Politik einzubringen und mit neuen, mutigen Lösungen zu überzeugen. Mit der Neugründung haben wir ein klares Zeichen gesetzt, wie wichtig ehrliche und konstruktive, politische Arbeit vor Ort ist. Vom Nichtstun alleine ändert sich schließlich auch nichts“, so der Ortsvorsitzende. Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 14 und 35 Jahren aus Harburg und den Stadtteilen, die sich in der JU politisch engagieren möchten, können über Instagram, E-Mail (juharburgschwaben@gmail.com) oder über die Stadt Kontakt zum Ortsverband aufnehmen sowie über die JU Bayern direkt Mitglied werden. (pm)