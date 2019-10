10.10.2019

Herbstmarkt mit Museumssonntag

Am Wochenende ist in Donauwörth viel los. Eine Veranstaltung hat eine lange Tradition

Auf der Altstadtinsel Ried in Donauwörth ist ab kommendem Samstag, 12. Oktober, um 9 Uhr der Regionalmarkt aufgebaut, bei dem bayerisch-schwäbische Produkte angeboten werden. Die Marktmeile führt von der Spitalstraße über die Altstadtinsel Ried in die Bahnhofstraße. Mehr als 70 Marktkaufleute werden beim Herbstmarkt ihre Waren am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10.15 bis 18 Uhr anbieten. Die Tradition des Herbstmarktes geht bereits auf das Jahr 1465 zurück. Vor 550 Jahren war der Herbstmarkt oder Gallusmarkt ein Jahrmarkt, der eine ganze Woche dauerte.

Am Herbstmarkt wird sich im gleichen Zeitraum ein ungarischer Markt auf dem Fischerplatz integrieren. Auf diesem erwarten die Besucher ungarische Spezialitäten, die für das Land Ungarn charakteristisch sind.

Zudem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Geschäfte der Donauwörther Innenstadt öffnen dabei von 13 bis 18 Uhr. Die Donauwörther Museumslandschaft bereichert auch in diesem Jahr am 13. Oktober von 14 bis 17 Uhr den Markt mit einem Museumssonntag. Das Käthe-Kruse-Puppenmuseum und die Werner-Egk-Begegnungsstätte (beide Pflegstraße 21a), das Haus der Stadtgeschichte im Rieder Tor und das Heimatmuseum (Museumsplatz) haben an diesem Tag bei freiem Eintritt geöffnet. Im Heimatmuseum findet ein Kinderprogramm „Drucken mit selbst gemachten Stempeln“ statt. Hier können Kinder von 14 bis 17 Uhr kreativ werden und Karten mit selbst gemachten Stempeln und eigenem Ideenreichtum gestalten. (pm)

