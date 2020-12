vor 33 Min.

Herrliche Pracht im Park

In Donauwörth gibt es trotz Lockdowns weihnachtlichen Lichterglanz

Von Fotos: Herbert Fößel und Text: Thomas Hilgendorf

Kurz nach den Sommerferien war recht schnell klar, dass die Zeit vor Weihnachten heuer in Donauwörth eine andere sein würde. Undenkbar ein Budenzauber auf Christkindlmärkten mit großem Andrang in Zeiten der Corona-Pandemie. Doch die Planer im Donauwörther Rathaus zerbrachen sich den Kopf, organisierten – und brachten einen sogenannten „Lichtpark“ ins Spiel.

Was im Herbst auf Computeranimationen in den Ausschüssen zu sehen war, wurde nun, in der Adventszeit, in der Promenade Wirklichkeit. Und in der Tat kann sich das Ergebnis ab Einbruch der Dunkelheit sehen lassen. Die Lichtinstallationen vermitteln dann doch ein wenig Hoffnung, wollen etwas Licht ins Dunkel dieser seltsamen Zeit bringen. Die Menschen schätzen es – und so kann die Installation (mit gebührendem Abstand) gern besucht werden, wenn man aus triftigem Grund des Weges ist.

