Geheimtipps für den Urlaub Zuhause

Hier gibt es Tipps für freie Tage und Ferien rund um den Landkreis Donau-Ries. Sport, Familie oder Kultur - mit dem DAV Donauwörth bieten wir Ausflugsideen.

Manchmal liegt das Gute ganz nah - in diesem Fall im Landkreis Donau-Ries oder keine 50 Kilometer davon entfernt. Im Jubiläumsjahr des Donauwörther Alpenvereins - er wird 125 Jahre - verraten Mitglieder ihre persönlichen Geheimtipps für Touren, Wanderungen oder Radstrecken. In Zeiten, in denen "Urlaub dahoam" einer Flugroute vorgezogen wird, eine gute Idee. Auch die Redaktion hat noch so einige Vorschläge in Petto. Viel Spaß!!





Tipps der Redaktion: