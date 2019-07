vor 42 Min.

Historisches Fest: So sieht die Bilanz aus

Defizit der Stadt kleiner als kalkuliert

Das Historische Stadtfest „Löwen, Gunst und Gulden“ in Wemding war auch in finanzieller Hinsicht ein Erfolg. Dieses Fazit hat Bürgermeister Martin Drexler gezogen, nachdem das Großereignis abgerechnet ist. Bei dem Fest habe man mindestens 15000 offizielle Besucher gehabt, teilte Drexler nun im Stadtrat mit. Die Einnahmen seien höher ausgefallen, als angenommen.

Für das Fest hatte die Stadt Ausgaben in Höhe von rund 220000 Euro. Bei den Einnahmen setzte die Stadt in ihrer Kalkulation 100000 Euro an. Diese Summe sollte insbesondere durch Eintrittsgelder und Standgebühren erreicht werden. Tatsächlich gingen auf der Haben-Seite etwa 143000 Euro ein. In diesem Betrag noch nicht berücksichtigt seien staatliche Zuschüsse in Höhe von etwa 15000 Euro, so der Bürgermeister. Unter dem Strich bleibt der Stadt somit ein Defizit von rund 60000 Euro.

Die Erwartungen seien übertroffen worden, bilanzierte Drexler. Einen wesentlichen Anteil daran habe das gute Wetter gehabt.

Der Rathauschef sah in dem Fest aber auch „einen umfangreichen Imagegewinn“ für die Kommune. Zudem sei der Gemeinschaftsgeist gestärkt worden. Ein weiterer positiver Aspekt: Die Vereine, die einen Teil der Bewirtung übernahmen, seien ebenfalls zufrieden.

Martin Drexler blickte auch gleich in die Zukunft: Spätestens in zehn Jahren, wenn die Stadtpfarrkirche St. Emmeram ihren 1000. Geburtstag feiere, könnte in Wemding wieder ein historisches Fest stattfinden: „Das könnte wieder ein Ansatz sein.“ (wwi)

