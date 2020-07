vor 17 Min.

Hörspiel in Rieser Mundart

Drei Künstler denken sich Besonderes aus: „Drei wilde hoorige Raiber und zwoi grandig guggade Weiber“

Die Rieser Künstler Nico Jilka (Schauspielmanufaktur), Florian Hager (DJ Haggis) und Jochen Österlein (Sänger der Rieser Mundart-Band Los Bressackos) haben zusammen ein Hörspiel produziert. Das Besondere: Dabei wird ausschließlich Rieser Mundart gesprochen.

Heraus kam eine wundervolle Geschichte für Jung und Alt mit dem Titel „Drei wilde hoorige Raiber und zwoi grandig guggade Weiber“, die ab sofort im Buchhaus Greno in Donauwörth erhältlich ist.

Die Handlung des 42-minütigen Abenteuers führt den Hörer vorbei an verschiedenen Schauplätzen quer durchs Ries: „In einer Höhle, tief im Wald haust eine wilde Räuberbande, die eigentlich gar nicht so furchteinflößend ist und deshalb beschließt, ihre Aktivitäten als Räuber wieder einmal unter Beweis zu stellen, indem sie den Fürst um seinen wertvollen Goldschatz erleichtert.“

„Der Dialekt bietet die Möglichkeit, die Geschichte authentisch und witzig zu erzählen, außerdem hört er sich schlichtweg charmant an“, erklärt Florian Hager, einer der beiden Autoren. Im Stück spricht er den Räuber Zenga. Dieser kann mithilfe seiner großen Nasen einen Goldschatz ausfindig machen. Leider bekommt er dabei einen „mordsdrum Häggr“, also einen gewaltigen Schluckauf, was die Räuberbande in eine heikle Situation bringt.

Maßgeblich an der Qualität des Hörspiels ist Nico Jilka mit seiner Schauspiel- und Regieerfahrung beteiligt. Für die Musikeinlagen war unter anderem Jochen Österlein verantwortlich, der bereits früher mit seiner Mundartband Los Bressackos und deren Hit „Dosawoiza“ über die lokalen Grenzen des Rieses hinaus für Furore gesorgt hatte.

Bei den insgesamt zwölf Sprechrollen werden die drei Macher tatkräftig von Kerstin Hezner (Möttingen) und Andrea Beranek (Oettingen) unterstützt. Die Aufnahmen fanden in Huisheim, im Studio von Arndt Pischke (Cold Water Productions) statt. (dz)

