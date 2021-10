Warum Familie Forster aus Holzheim neun Pflegekinder aufgenommen hat

Plus Christine Forster aus Holzheim ist Pflegemutter von neun Kindern. Offen erzählt sie, was sie antreibt, ihre Familie für fremde Kinder zu öffnen.

Patrick hat schrecklichen Hunger. Nachmittags ist der Elfjährige von der Schule nach Hause gekommen. Seine Mama hat ihn gleich auf sein Zimmer geschickt, um in Ruhe zu kochen, wie sie sagt. Jetzt ist es schon fast 20 Uhr und noch immer hat er nichts zu essen. Er öffnet seine Zimmertür. Das letzte Mal hat seine Mama kalte Ravioli vor die Tür gestellt. Heute nicht mal das. Ohne hinunterzugehen, weiß er warum. Seine Mama trinkt wieder. Zwei bis drei Flaschen Wodka pro Tag. Manchmal noch mehr. Dann liegt sie im Alkoholdelirium auf der Couch – kaum noch ansprechbar. Patrick beschließt, zur Nachbarin zu gehen. Die hat für ihn immer etwas zu essen. Und die hört ihm zu, wenn er ihr erzählt, dass er von daheim weg möchte - in eine Pflegefamilie.