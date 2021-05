Huisheim-Gosheim

vor 50 Min.

Brand in Betrieb bei Gosheim: Viele Einsatzkräfte alarmiert

In diesem Gebäude auf dem Gewerbegelände nahe Gosheim ist am Dienstagabend ein Brand entstanden.

Plus In einem Bürogebäude nahe Gosheim entsteht ein Feuer. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot an.

Ein Brand in einem Betrieb nahe Gosheim hat am Dienstagabend für einen größeren Alarm gesorgt. Rund 100 Feuerwehrleute wurden aus dem Feierabend gerissen. Vor Ort stellte sich die Angelegenheit dann glücklicherweise als doch nicht so dramatisch heraus.