Leiche in Wohnwagen in Huisheim entdeckt

In Huisheim ist eine Leiche entdeckt worden.

Plus In Huisheim gab es einen grausigen Fund in einem Wohnwagen. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Von Wolfgang Widemann

Einen grausigen Fund hat die Polizei in der vergangenen Woche auf dem Gebiet der Gemeinde Huisheim gemacht. Die Beamten entdeckten auf einem privaten Grundstück eine stark verweste Leiche. Die Kripo Dillingen hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

