Polizei entdeckt illegal entsorgten Müll im Wald bei Huisheim

Die Polizei findet bei Huisheim unter anderem eine alte Spül- und eine Waschmaschine, Hasenställe und Holztüren. Nun werden Zeugen gesucht.

Der Polizei Donauwörth sind am Montag mehrere illegale Müllablagerungen in einem Waldstück Nähe Huisheim angezeigt worden. Die Örtlichkeit befindet sich neben einem Waldweg, etwa zehn Meter nach der Abzweigung der Staats- in die Kreisstraße. Beamte fanden in dem Forst unter anderem eine alte Spülmaschine, eine defekte Waschmaschine, drei Hasenställe, Teile eines Wellblechdachs, mehrere Holztüren, Sperrmüllgegenstände und zahlreichen weiteren Unrat, der dort illegal in der Natur entsorgt wurde.

Die Gesetzeshüter nahmen ein Ermittlungsverfahren auf und untersuchten sämtliche Gegenstände auf Spuren. Die Beamten informierten den örtlichen Bauhof und zudem die Mitarbeiter des zuständigen Forstamtes in Kaisheim. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.