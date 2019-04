vor 18 Min.

In Druisheim gibt es wieder Störche

In Druisheim haben sich die Störche auf einem Telefonmasten niedergelassen.

Die Vögel haben sich einen ungewöhnlichen Standort ausgesucht.

Von Daniel Weigl

Ein seltenes Schauspiel gibt es derzeit in Druisheim zu beobachten. Nach vielen Jahren wohnt wieder ein Storchenpaar in dem Mertinger Ortsteil. Doch nicht wie andernorts haben sich Meister Adebar und seine Gattin auf der Kirche niedergelassen, die Druisheimer Störche haben sich einen Telefonmasten als Standort für ihr Nest ausgesucht. Bald dürften in diesem auch Junge zu beobachten sein.

