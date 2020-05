vor 51 Min.

In Riedheim entsteht eine neue Brücke

Der Spatenstich für die Brücke über die Kleine Paar in Holzheim ist erfolgt.

Der Landkreis investiert 450000 Euro in das Projekt. Die Tragfähigkeit der Überführung wird auf 60 Tonnen verdoppelt

„Trotz der Corona-Krise darf unsere regionale Wirtschaft nicht zum Erliegen kommen“, erklärte Landrat Stefan Rößle beim offiziellen Spatenstich zur Brücke über die Kleine Paar in der Gemeinde Holzheim: „Hierbei spielen auch öffentliche Aufträge eine wichtige Rolle. Denn der weitere Ausbau unserer Infrastruktur, muss auch in der momentanen Phase aktiv vorangebracht werden.“ Beim Spatenstich im Ortsteil Riedheim waren – selbstverständlich mit gebührendem Abstand – neben Landrat Stefan Rößle unter anderem auch der frühere Bürgermeister Robert Ruttmann, sein Nachfolger Josef Schmidberger sowie Gerhard Schappin, Leiter der Abteilung Tiefbau am Landratsamt Donau-Ries, vertreten.

Die 62 Jahre alte Brücke wies bereits Baumängel auf und entsprach auch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die neue Brücke wird nun nicht nur deutlich tragfähiger (60 statt bisher 30 Tonnen Tragfähigkeit), sondern auch mit beidseitigen Gehwegen ausgestattet, um die notwendige Verkehrssicherheit der Fußgänger zu garantieren.

Der Landkreis Donau-Ries investiert für die neue Brücke rund 450000 Euro. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt vier Monate. In diesem Zeitraum ist eine Umleitung über Wallerdorf und Pessenburgheim eingerichtet (siehe Infokasten). (pm)

