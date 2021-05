Infrastruktur

20:33 Uhr

Nahwärmenetz: Jetzt wird es in Blossenau konkret

Plus Der Mit-Initiator des Nahwärmenetzes in Blossenau stellt das Projekt im Gemeinderat Tagmersheim vor. So geht es weiter.

Am Anfang war die Idee, jetzt wird es konkret. Gemeinderat Lothar Behringer arbeitete im Auftrag der Gemeinde Tagmersheim in vielen ehrenamtlichen Stunden für das Blossenauer Nahwärmenetz ein Konzept aus. Nun stellte der Blossenauer es im Gemeinderat vor. Da wegen der Corona-Pandemie nur wenige Blossenauer als Gäste teilnehmen durften, bietet Behringer zusätzlich eine Online-Infoveranstaltung an.

