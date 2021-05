Donau-Ries

12.05.2021

Inzidenz unter 100: Aussicht auf Lockerungen währte nur einen Tag

Im Biergarten Schweizerhof in Donauwörth laufen erste Vorbereitungen für die Biergarteneröffnung – doch es braucht weiter Geduld.

Plus Am Mittwoch meldete das RKI eine Inzidenz von 96,4. Am Donnerstag 101,7. Zugleich sorgten die Fallzahlen für Fragezeichen.

Von Barbara Wild

Ein Tag lang herrschte im Landkreis Donau-Ries Erleichterung und Hoffnung. Am Mittwoch, 12. Mai, lag die Inzidenz erstmals unter 100. Genauer gesagt bei 96,4. Bekanntermaßen verschafft eine stabile Lage unter 100 neue Möglichkeiten für Lockerungen in der Gastronomie, dem Handel und auch die Ausgangssperre würde entfallen.

