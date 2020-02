Josef Bickelbacher will mit Erfahrung wieder für Ruhe in Fünfstetten sorgen

Plus Josef Bickelbacher strebt in Fünfstetten das Amt des Bürgermeisters an. Er sitzt bereits seit zwölf Jahren im Gemeinderat. Dort stört ihn allerdings einiges.

Er sei ein „echter Fünfstettener“, sagt Josef Bickelbacher mit einem Lächeln. Ein Leben lang wohne er im Ort und fühle sich diesem verbunden. Nun möchte er die Verantwortung für die 1300-Einwohner-Kommune übernehmen. Bickelbacher bewirbt sich als Kandidat der CSU /Unabhängige Wählergemeinschaft für das Amt des Bürgermeisters.

Bickelbacher sitzt bereits seit zwölf Jahren im Gemeinderat – und zwar für die zweite politische Kraft in der Kommune: die PWG-FW. Der Wechsel kam dem 60-Jährigen zufolge so zustande: Er habe als überparteilicher Bewerber für beide Gruppierungen antreten wollen. Dies hätten die Verantwortlichen der PWG-FW abgelehnt. Also sei er „zu denen gegangen, die mich von Anfang an unterstützt haben“.

Es geht bis hin zu persönlichen Angriffen

Dass es im Gemeinderat seit geraumer Zeit Streit gebe bis hin zu persönlichen Angriffen, nervt Bickelbacher schon länger. Deshalb sieht er es im Falle einer Wahl als seine Hauptaufgabe, „für eine gute Kommunikation zu sorgen“. Man müsse an einem Strang ziehen: „Es geht um die Gemeinde, nicht um persönliche Befindlichkeiten.“

Gerade durch seinen Beruf als Rechtsanwalt sieht sich Bickelbacher als dafür geeignet, wieder Ruhe in die Kommune zu bringen. Er könne mit Menschen umgehen und Konflikte lösen: „Ich bin mir sicher, dass ich das in den Griff kriege.“ Für die Arbeit als Bürgermeister wären seine Erfahrungen ebenso hilfreich. Es gehe darum, Sachverhalte schnell zu erfassen und die gefasste Meinung konsequent durchzusetzen. „Ich weiß hier schon, was Sache ist und springe nicht ins kalte Wasser“, so Bickelbacher.

Seit sechs Jahren Zweiter Bürgermeister

Der ist seit sechs Jahren Zweiter Bürgermeister. In dieser Funktion habe er tiefe Einblicke in kommunalpolitische Prozesse bekommen. Er habe den aktuellen Bürgermeister Werner Siebert oft bei Behördengängen und anderen Terminen begleitet und unterstützt.

Vor der Zukunft der Gemeinde ist Josef Bickelbacher nicht bange. Die Kommune verfüge über ein sattes finanzielles Polster und könne nach dem Bau des Feuerwehrhauses und des gemeindlichen Bauhofs weitere Investitionen tätigen. Dazu gehöre die sanierungsbedürftige Mehrzweckhalle.

Im Kanzlei-Job würde er reduzieren

Hier schwebt Bickelbacher ein Heizungskonzept zusammen mit Kindergarten und Schule vor. Der Abwasseranschluss an den Zweckverband Mittlere Wörnitz , der Straßenunterhalt und die Raumsituation im Kindergarten seien weitere Themen, die angegangen werden müssten.

Der Jurist, der ehrenamtlich als Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Nahwärme Fünfstetten-West wirkt, sagt, er wolle sich dafür einsetzen, „dass Fünfstetten eine Gemeinde für alle Generationen bleibt“. Bei einer Wahl zum Bürgermeister würde der 60-Jährige in seiner Kanzlei in Donauwörth kürzertreten, kündigt er an.

Lesen Sie hierzu auch: