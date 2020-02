15:32 Uhr

Josef Schmidberger: Mit Respekt und Zuversicht ins Rathaus in Holzheim

Josef Schmidberger ist einziger Bewerber für das Bürgermeisteramt in Holzheim; der Kindergarten Bild befindet sich an seinem Wohnort Stadel.

„Ich habe sehr großen Respekt vor der Aufgabe‚ Bürgermeister der Gemeinde Holzheim’ “ – so eröffnete Josef Schmidberger seine Bewerbungsrede bei JPW und CSU. Beide Gruppierungen unterstützen ihn einstimmig und er tritt als einziger Kandidat an. Er traue sich das Amt – es wird erstmals hauptamtlich sein – voll und ganz zu, sagt er mit Hinweis auf Berufstätigkeit, Ehrenamt und Vernetzung in der Gemeinde.

