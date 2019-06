00:33 Uhr

Jürgen Raab bleibt Vorsitzender

Kommunalpolitische Vereinigung wählt

Ganz im Zeichen der Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2020 stand die Mitgliederversammlung der CSU-Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitische Vereinigung (KPV) Donau-Ries. Zudem wurde turnusmäßig neu gewählt. Kreisvorsitzende Jürgen Raab habe nach Harburg eingeladen, so eine Pressemitteilung.

Neben zahlreichen Mitgliedern konnte der Vorsitzende auch Landrat Stefan Rößle, der zugleich KPV-Landesvorsitzender ist, Jörg Kunstmann als Landesgeschäftsführer der KPV und Ulrich Lange als stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-/CSU-Bundestagsfraktion und CSU-Kreisvorsitzender sowie Bezirksrat Peter Schiele begrüßen. Raab sagte: „Heute fällt für uns als KPV im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020 der Startschuss. Als Arbeitsgemeinschaft innerhalb der CSU wollen wir wieder aktiv daran mitarbeiten, unsere Partei als stärkste Kraft in den Kommunalparlamenten des Landkreises zu halten und so Themen, die unsere Mitbürger bewegen, gestaltend in die Gremien einbringen.“

Bei den anschließenden Neuwahlen des KPV-Kreisvorstands ergab sich mit folgendem Ergebnis Kontinuität für die kommenden Aufgaben: Kreisvorsitzender bleibt Jürgen Raab (Münster), Stellvertreter sind Helmut Bauer (Marktoffingen) und Konrad Müller (Monheim). Die Beisitzer Wilfried Graf (Forheim), Birgit Rößle (Donauwörth), Bezirksrat Peter Schiele (Fremdingen), Jürgen Leberle (Reimlingen), Albert Reiner (Mertingen), Anja Steinberger (Tapfheim), Maximiliane Böckh (Nördlingen) und Christian Oßwald (Münster) komplettieren den Vorstand.

Nach der Wahl der zehn Vertreter sowie zehn Ersatzvertreter für die Bezirksversammlung ging KPV-Landesgeschäftsführer Jörg Kunstmann in einem motivierenden Impulsvortrag auf sämtliche Themen von der Kandidatengewinnung bis zum Wahlkampf ein.

Im Meinungsaustausch der Mitglieder wurden für das Gelingen einer Kampagne der persönliche Einsatz aller Kandidaten, die Teamfähigkeit und vor allem Geschlossenheit identifiziert. So sieht man sich bei der KPV im Landkreis sehr gut gerüstet für die Wahlen im kommenden Jahr. (pm)

Themen Folgen