Jürgen Sorré gelingt der Umbau im Rathaus

Wer alte Strukturen aufbricht, kann sich Feinde machen. Im Donauwörther Rathaus war der Schritt nötig. Und dem neuen OB Sorré ist der Schritt gelungen.

Wer in diesen Tagen das Amtszimmer des Oberbürgermeisters in Donauwörth betritt, dem fällt die Veränderung sofort auf. Es ist irgendwie heller in diesem Raum.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat die Vorhänge abhängen lassen, es gibt neue Deckenbeleuchtungen und die bisherigen Teppiche sind verschwunden. Nicht ungewöhnlich, wenn ein neuer Mann in das Büro seines Vorgängers zieht. Aber in Donauwörth ist es sinnbildlich.

Jürgen Sorré hat als Oberbürgermeister seine Chancen genutzt

Sorré hat frischen Wind ins Rathaus gebracht. Er steht für strukturiertes und gut organisiertes Arbeiten. Was seiner Meinung nach nicht optimal gelaufen ist, hat er verändert, ohne einzelne vor den Kopf zu stoßen. Ein Chefwechsel ist für das Team immer eine Herausforderung – aber er birgt auch Chancen. Wie es aussieht, hat Sorré diese genutzt.

Das liegt auch an der neuen Art der Kommunikation: Was Sorré verändert, erklärt er. Nach innen, Richtung Bürger und auch in Richtung der Stadträte. Er hat sich schnell in die Themen eingearbeitet und die veranstaltungsfreie Corona-Zeit genutzt. Im besten Fall gibt es allerseits eine Aufbruchstimmung, die in Donauwörth etwas voranbringt. Das täte so gut.

Unser Bericht: Wie Jürgen Sorré das Donauwörther Rathaus umbaut

Lesen Sie auch:

Themen folgen