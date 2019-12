vor 2 Min.

Jugendtreff: Ein Trägerverein soll gegründet werden

Diese Halle in Rain steht als Jugendtreff zur Debatte.

Plus Ein konkretes Gebäude für ein Juze in Rain steht zur Debatte. Allerdings sind viele Fragen noch nicht geklärt. Wie es nun weitergeht.

Von Barbara Würmseher

Der Rainer Stadtrat hat einen nächsten Schritt in Sachen Jugendtreff beschlossen: Es soll ein Trägerverein dafür gegründet werden. In der Sitzung am Dienstag votierten alle Stadtratsmitglieder einstimmig dafür.

Bürgermeister Gerhard Martin informierte, dass eigentlich alle Jugendtreffs im Umkreis einen solchen Trägerverein haben und es die einhellige Meinung der Fraktionen sei, einen solchen auch für Rain auf die Beine zu stellen. Dieser soll dann einen Jugendtreff entwickeln, inhaltliche Themen ausarbeiten und für ihn verantwortlich sein. Bevölkerung wird aufgerufen Bürgermeister Martin hat nun den Auftrag, die Bevölkerung demnächst zur Vereinsgründung aufzurufen. Ein solcher Verein solle auch den Jugendrat entlasten. Martin: „Es werden sich hoffentlich genügend Menschen finden.“ Ein Vorsitzender müsse mindestens 18 Jahre alt sein, eine Obergrenze gebe es bezüglich des Alters nicht. Auf Nachfrage von Ortssprecher Johannes Schachaneder erklärte Martin, er kenne keinen Juze-Verein, in dem ein Jugendpfleger im Vorstand ist. Jugendpfleger generell, seien natürlich schon auch in Jugendtreffs tätig. Erst nach der Gründungeines Trägervereins kann es dann mit der Realisierung eines Jugendtreffs konkret weitergehen. Dann können Jugendrat und Vereinsvorstand miteinander über ein mögliche Gebäude sprechen, das sich dafür eignet. Halle in der Münchner Straße Es steht allerdings schon seit einigen Wochen eine konkrete Immobilie zur Debatte, die demnächst auch frei wird. Dabei handelt es sich um eine Halle in der Münchner Straße 36 F – hinterhalb des Spielsalons Silberdollar in Richtung Unterpeichinger Straße gelegen. Dort hat momentan noch ein Raumausstatter sein Gewerbe, der aber im Laufe des Januars von dort auszieht. Wie der Verwalter des Gebäudes, Ricardo Neubert auf Anfrage unserer Zeitung auch im Name der Eigentümerin sagt, stehe dieses Gebäude grundsätzlich zur Verfügung. „Wir haben auch nichts gegen ein Jugendzentrum dort einzuwenden und hätten die Stadt gerne als Mieter.“ Der Standort – davon ist nicht nur Neubert überzeugt – eignet sich gut dafür, da er noch relativ zentrumsnah liegt, sich aber nur wenige Wohnhäuser in der Umgebung befinden. Rund 280 Quadratmeter groß Die Halle hat eine Größe von 280 Quadratmetern „und bietet einiges Potenzial“. Allerdings muss sie zunächst generalsaniert werden. Laut Ricardo Neubert plant die Eigentümerin eine neue Dämmung, Dachverkleidung, Heizungsanlage und Sanitärräume, Stromleitungen, Putz- und Malerarbeiten und manches mehr. Auch den Außenbereich würde sie herrichten lassen, allerdings nur, wenn ein Jugendtreff dorthin käme. Dort können rund 300 Quadratmeter Fläche gepflastert werden. Neubert rechnet mit einer Dauer der Sanierungsarbeiten von rund einem Vierteljahr. So lange besteht kein Zeitdruck. Die Stadt steht mit dem Verwalter der Immobilie im Kontakt. Wie Bürgermeister Martin sagte, „brauchen wir noch einiges an Informationen“. Nicht zuletzt geht es auch um die Höhe der Miete. Stadtrat Florian Riehl (FW) bat darum, die Vereinsgründung zügig stattfinden zu lassen. „Damit wir uns zeitlich nichts verbauen“, wie er sagte. Auch Bürgermeister Gerhard Martin sprach davon, „Gas zu geben“. Es sei an der Zeit, „dass das langsam umgesetzt wird“.

