Junger Mann hat Drogen und Waffen in seiner Wohnung

Plus Polizei stößt bei einer Wohnungsdurchsuchung in Wemding auf verbotene Gegenstände und auf Rauschgift. Ermittlungen gegen einen 22-Jährigen.

Die Polizei hat bei einem jungen Mann in Wemding nicht nur Drogen, sondern auch Waffen entdeckt. Da er diese nicht besitzen hätte dürfen, muss sich der 22-Jährige nun strafrechtlich verantworten.

Die Beamten wurden am Montagnachmittag auf den Mann, der in der Wemdinger Altstadt lebt, aufmerksam, weil aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus starker Marihuana-Geruch drang. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte in Zivil die Räume. In diesen fanden die Gesetzeshüter illegale Kräutermischungen, sogenannte Neue Psychoaktive Substanzen („Legal Highs“), Cannabis und Drogenutensilien. Diese und den Stoff stellten die Polizisten sicher.

Damit nicht genug: In der Wohnung befanden sich auch Waffen. Die Beamten beschlagnahmten unter anderem ein Gewehr und eine Pistole. Der 22-Jährige hatte die Waffen bei sich, obwohl diesbezüglich bereits ein behördliches Verbot gegen ihn ausgesprochen worden war. (pm)

