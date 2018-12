18:05 Uhr

Kaibach: Anwohner beklagen Gestank

Der Kaibach sorgt in der Promenade in Donauwörth für reichlich Ärger. Anwohner beschweren sich über Gestank und Müll.

Plus In der Promenade in Donauwörth sorgt der Bach für großen Unmut. Neben dem Gestank kommt regelmäßig Müll zum Vorschein. Wie die Stadtwerke reagieren.

Von Daniel Dollinger

In der Donauwörther Promenade (Promenade: Schuften für den Sehnsuchtsort an der Donau ) stinkt es gewaltig. Seit längerer Zeit fällt den Anliegern auf, dass der Kaibach einen üblen Geruch verbreitet. Während es in der Vergangenheit wohl nur zu bestimmten Uhrzeiten stank, einmal mittags und am späten Nachmittag, kommt es mittlerweile regelmäßig, zu dieser unschönen Belastung der Menschen, die dort leben oder spazieren gehen.

Der Kaibach stinkt im Sommer nach Fäkalien „Ich wohne jetzt seit über zehn Jahren hier, aber die Situation wird immer schlimmer“, ärgert sich ein Anwohner. Gerade im Sommer sei die Situation teilweise unerträglich gewesen, an ein Frühstück auf der Terrasse sei nicht zu denken gewesen. „Da hat es einem den Magen umgedreht“, schildert er. Denn es riecht nicht nur irgendwie komisch, sondern es soll nach Fäkalien stinken. Woher dieser Geruch kommt, kann nur spekuliert werden. „Ich dachte zuerst, das kommt aus der Kläranlage Kaisheim. Aber in Richtung Kaisheim stinkt nichts“, sagt der Anwohner. Vielmehr scheint ein Abwasserrohr, das aus der Broderle-Siedlung in den Kaibach führt, der Ursprung des Übels zu sein. „Dort kommt häufig Papier raus, oft schäumt es aber auch gewaltig“, hat der Anwohner beobachtet und auch mit Fotos dokumentiert. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Belastung des Kanalsystem höher Doch nicht nur die Gerüche sind unangenehm. Sinkt der Wasserstand in dem kleinen Bach, kommt auch allerhand Müll zum Vorschein. Daran lasse sich erkennen, dass zumindest klassischer Müll aus Badezimmern in den kleinen Bach kommt. „Kondome, Monatsbinden und vieles mehr“, hat der Anwohner schon entdeckt, wenn das Wasser sinkt, bleibt das im Uferbereich in den Ästen hängen. „Ich habe meinen Bereich zuwachsen lassen, damit ich das nicht mehr sehen muss“, erzählt er. Dass es dort inzwischen zu solchen Problemen kommt, könne an der steigenden Zahl an Personen liegen, die in der Siedlung wohnen. „Die Belastung für das Kanalsystem ist eine ganz andere als früher. Es scheint überlastet zu sein“, vermutet der Anwohner. Problem ist den Stadtwerken bekannt Bei den Stadtwerken Donauwörth ist das Problem mit dem Bach bekannt, allerdings nicht in dem geschilderten Ausmaß. Aus einem Regenrückhaltebecken könne ein wenig Mischwasser in den Kaibach fließen. Das sei laut Ralf Allmannsberger aber nur der Fall, wenn es „Starkniederschlag“ gibt, was aber nur sehr selten passiert.„Da kann sich schon etwas absetzen, und Toilettenpapier dabei sein“, erklärt Allmannsberger. Um dem Problem Herr zu werden, wurde bereits die Abflussleistung erhöht. Zudem sollen in einem zweiten Schritt Schwellen in einem Kanal, der unterirdisch am Kaibach entlang läuft, erhöht werden. So soll die Menge des Wassers, das in den Bach fließen könnte, noch weiter verringert werden. Das soll laut Allmannsberger Anfang des kommenden Jahres passieren. Wenn die Berechnungen, die in Kooperation mit dem Wasserwirtschaftsamt entstanden sind, stimmen, sollte kein Mischwasser mehr in den Kaibach fließen. Ob der Gestank dadurch auch verfliegt, wird die Zeit zeigen.

