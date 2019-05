vor 5 Min.

Kaisheim: Fünf große Projekte in einem Jahr

Ganz Bergstetten ist eine Baustelle. Neue Kanal- und Wasserleitungen sind bereits verlegt. Derzeit gibt es in dem Kaisheimer Ortsteil ausschließlich Schotterpisten. Für Dorferneuerung und neues Abwassersystem fallen Kosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro an.

Die Marktgemeinde Kaisheim hat heuer einiges vor. Warum dies trotz schwacher Finanzlage möglich ist.

Von Wolfgang Widemann

In der Marktgemeinde Kaisheim sollen in diesem Jahr gleich fünf größere Projekte verwirklicht werden: die Dorferneuerung in Bergstetten, der Straßenbau im Bernhardiring in Kaisheim, der Ausbau der Breitbandversorgung in mehreren Ortsteilen, die Erweiterung des Rathauses und die Sanierung des Dachs der Grundschule. Das sieht der Haushalt der Kommune für 2019 vor. Den hat der Gemeinderat nun verabschiedet.

Dass die finanzschwache und hoch verschuldete Kommune dermaßen in die Vollen geht, liegt auch daran, dass zwei der Vorhaben (Bergstetten und Rathaus) bereits im vergangenen Jahr angepackt hätten werden sollen, sich jedoch verzögerten. Bürgermeister Martin Scharr erklärte, dass es sich um ein umfangreiches Zahlenwerk „mit klarer Linie“ handle. Scharr betonte den Umgang mit der „Ressource Wasser“. Mit den Baumaßnahmen an Wasser- und Kanalleitungen schütze man auch die Umwelt. Dass dies möglich sei, liege an den umfangreichen Zuschüssen des Freistaats Bayern.

Im Bernhardiring in Kaisheim soll jetzt noch die Straße erneuert werden.

Am Bernhardiring in Kaisheim sind die Arbeiten an den Leitungen inzwischen abgeschlossen. Im Juni sollen die Arbeiten für den Straßenbau starten. Gut 1,2 Millionen Euro gibt die Kommune dafür aus. Für die weggefallenen Straßenausbaubeiträge sollen 400000 Euro vom Staat fließen.

Bergstetten gleicht einer Baustelle

Der Ortsteil Bergstetten gleicht seit Monaten einer großen Baustelle. Durch das Dorf führen nur noch Schotterpisten. Die Kanalbauarbeiten sind fast abgeschlossen. Jetzt werden Scharr zufolge Leerrohre verlegt, die Anschlüsse für die Straßenbeleuchtung geschaffen und dann die Straßen gebaut. Das Projekt gehe zügig voran und könnte je nach Witterung möglicherweise heuer noch weitgehend fertig werden. Für die Tiefbaumaßnahmen der Dorferneuerung stehen 1,4 Millionen Euro bereit. Der neue Kanal im Ort kostet 800000 Euro, das Pumpwerk und der Rückstaukanal 838000 Euro. Wie berichtet, wird das Abwasser von Bergstetten künftig über eine Druckleitung zur Kläranlage nach Kaisheim geschafft. Die Gemeinde rechnet beim Kanal mit Fördermitteln in Höhe von fast 1,2 Millionen Euro.

Aber auch die Bürger von Bergstetten werden zur Kasse gebeten. Die Haus- und Grundstücksbesitzer müssen 770000 Euro Herstellungsbeiträge bezahlen.

Für die Breitbanderschließung sind heuer 650000 Euro angesetzt. Nach Angaben von Scharr geht es um Teilbereiche in verschiedenen Orten. Die Kommune erhält vom Staat eine Förderung von 80 Prozent (520000 Euro). Zudem hofft die Gemeinde, ihr Leerrohrnetz verkaufen zu können, was 120000 Euro bringen könnte.

Ein neues Dach für die Grundschule

An der Grundschule in Kaisheim soll das undichte Dach erneuert werden. Die Kommune rechnet damit, dass dies etwa 500000 Euro kostet. Von dieser Summe werden 80 Prozent über Zuschüsse abgedeckt. Dies sei aber sicher nur der Beginn der Sanierungsmaßnahmen, die für den Erhalt des Komplexes nötig sind, merkte der Bürgermeister an.

Blick in das Strauß-Haus, das heuer saniert werden soll.

Für die seit Jahren diskutierte und geplante Rathauserweiterung sind heuer rund eine Million Euro veranschlagt. Konkret geht es um die Sanierung des kompletten Strauß-Hauses und des anschließenden Dachs des Rathauses. Damit würden die Arbeitsbedingungen der Verwaltung verbessert und die Vorgaben der Arbeitsplatzverordnung erfüllt, so Scharr. Allerdings steht und fällt die Maßnahme, die sich ins Jahr 2020 ziehen wird, mit einem bislang nur mündlich zugesagten staatlichen Zuschuss in Höhe von rund 800000 Euro.

In die Feuerwehr wird auch investiert

Das hat Marktgemeinde in diesem Jahr außerdem noch vor: 300000 Euro stehen für den Kauf von Grundstücken bereit, 100000 Euro für die Reparatur des Kanals in der Max-Strasser-Straße in Gunzenheim, 80000 Euro für eine Schlauchpflegeanlage für die Feuerwehren in der Gemeinde, 40000 Euro für einen Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr Altisheim und 40000 Euro für neue Geräte auf den Kinderspielplätzen.

Wichtigste Einnahmequelle ist der Einkommenssteuer-Anteil in Höhe von gut 2,4 Millionen Euro. Vom Freistaat fließt eine Schlüsselzuweisung von 1,35 Millionen Euro. Ebenfalls steigen werden voraussichtlich die Gewerbesteuer-Einnahmen. 634000 Euro sind eingeplant. 2018 waren es 480000 Euro. Auf der Ausgabenseite steht die Kreisumlage mit 1,72 Millionen Euro an oberster Stelle.

Die Pro-Kopf-Verschuldung von über 2100 Euro sei „nicht sehr positiv“, erklärte Scharr, aber: „Sieht man sich die Gesamtsituation im Vergleich zu anderen Kommunen an, relativieren sich viele Zahlen wieder.“ Die Marktgemeinde habe in den vergangenen zwölf Jahren (inklusive 2019) rund 21 Millionen Euro in Leitungen und Kläranlagen verbaut – und somit hier die Pflichtaufgaben erfüllt.

Der Bürgermeister appellierte zudem an die Gemeinderäte: „Kaisheim hat so viele Möglichkeiten. Helfen wir doch zusammen.“

