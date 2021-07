Hoher Blechschaden bei Unfall auf B2 nahe Kaisheim

Auf der B2 im Bereich der Anschlussstelle Kaisheim-Süd hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften war vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag auf der B2 im Bereich der Anschlussstelle Kaisheim-Süd ist ordentlich Blechschaden entstanden. Ansonsten kamen die Beteiligten, darunter zwei Kinder, glücklicherweise glimpflich davon, berichtet die Polizei.

Eine 40-Jährige verursacht den Auffahrunfall auf der B2 bei Kaisheim

Die schildert den Unfallhergang: Gegen 16 Uhr war eine 37-jährige mit ihrem Auto auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Kaisheim-Süd stockte aufgrund einfahrender Wagen im Bereich des Beschleunigungsstreifens der Verkehr. Die 37-jährige musste aus diesem Grund ihr Fahrzeug abbremsen. Ein 70-Jähriger erkannte das rechtzeitig und bremste seinen Mercedes ebenfalls ab. Eine wiederum nachfolgende 40-jährige Seat-Fahrerin reagierte zu spät und krachte dem Mercedes ins Heck.

Auch zwei Kinder werden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht

Die Verursacherin erlitt durch den Zusammenstoß ein leichtes Schleudertrauma und Abschürfungen im Bereich der Beine. Sie wurde mit ihren beiden Kindern, die sich mit im Fahrzeug befanden, per Rettungswagen zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Ersten Untersuchungen zufolge, so teilt die Polizei mit, blieben die Kinder, im Alter von sechs und elf Jahren, unverletzt. Das galt auch für den 70-jährigen und seine Beifahrerin. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 18.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neben der Polizei sind auch zahlreiche Rettungskräfte vor Ort

Neben der Polizei war ein größeres Aufgebot an Rettungskräften vor Ort, unter anderem Notarzt, drei Rettungswagen und die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim. Die sicherte die Unfallstelle ab, leitete den Verkehr wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbei und half bei den Aufräumarbeiten. Die Verkehrsbeeinträchtigungen dauerten bis etwa 17 Uhr an. (dz)