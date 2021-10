Kaisheim

10:35 Uhr

Kaisheim: An den Festplatz kommt kein Grünstreifen

Diese Fläche zwischen Ulrichstraße (links) und Festplatz (rechts) hätte Bürgermeister Martin Scharr in Kaisheim gerne in einen Grünstreifen umgewandelt.

Plus Kontroverse Diskussion in Kaisheim über die mögliche Umgestaltung einer Fläche entlang der Ulrichstraße. Was sich Bürgermeister Martin Scharr vorstellt.

Von Wolfgang Widemann

Die große asphaltierte Fläche oberhalb des Schulzentrums am Sportplatz und der JVA-Gärtnerei hat in Kaisheim eine wichtige Funktion: Sie dient als Parkplatz und in gewissen zeitlichen Abständen bei Feuerwehr- oder Schützenjubiläen als Festplatz. Derzeit wird die Ulrichstraße, die direkt an dem Areal vorbeiführt, neu ausgebaut. In diesem Zusammenhang wartete Bürgermeister Martin Scharr im Gemeinderat mit einem Vorschlag auf: Zwischen Straße und Platz könnte ein Grünstreifen mit Bäumen angelegt werden. Ergebnis: eine kontroverse Diskussion.

