Kaisheim

17:50 Uhr

Kaisheim: Hafenreuter Straße ist am Samstag wieder frei

Die Hafenreuter Straße in Kaisheim soll am Samstag wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Plus Die Bauarbeiten in der Hafenreuter Straße in Kaisheim sind jetzt abgeschlossen. Eigentlich sollte der Verkehr dort schon längst wieder rollen.

Von Wolfgang Widemann

Auf diese Nachricht haben viele Bürgerinnen und Bürger in Kaisheim und Umgebung länger als geplant warten müssen: Die Bauarbeiten in der Hafenreuter Straße sind jetzt abgeschlossen.

