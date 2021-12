Lösungen für Kita in Kaisheim: Arbeitsgruppe soll helfen

Plus Die Gemeinde Kaisheim braucht mehr Kindergarten- und Krippenplätze. Ein Gremium soll bei der Suche nach einem passenden Konzept die Kommune unterstützen.

Die Marktgemeinde Kaisheim steht bei der Kinderbetreuung vor großen Herausforderungen. Die vorhandenen Plätze in Kindergarten und Kinderkrippe reichen nicht aus. In dem Bemühen, passende Lösungen zu finden, soll nun eine Arbeitsgruppe (AG) helfen. Dies hat der Gemeinderat beschlossen.