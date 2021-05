Kaisheim

17:49 Uhr

Rehkitze überleben Hunde-Angriff nahe Kaisheim nicht

Plus Die beiden Kitze, die nahe Kaisheim wohl ein Hund attackiert hat, sind nicht mehr am Leben. Mitarbeiter im Tierheim Hamlar sind traurig.

Die Mitarbeiter des Tierheims in Hamlar haben getan, was sie tun konnten, doch am Ende war die Mühe vergeblich: Die beiden Rehkitze, die offenbar ein Hund nahe Kaisheim angegriffen hat, sind nicht mehr am Leben. Das teilt Sonja Hoffmeister, Leiterin des Tierheims, auf Anfrage mit.

