Kaisheim

19:33 Uhr

Rund um den Knast in Kaisheim drohen Knöllchen

Parkplätze sind im Kaisheimer Ortszentrum tagsüber rar, wie dieser Blick in die Abteistraße zeigt. Die Gemeinde will jetzt eine Parkzone ausweisen, in der Fahrzeuge nur noch mit Parkscheibe auf bestimmten Plätzen stehen dürfen.

Plus Im Zentrum von Kaisheim wird eine Halteverbotszone ausgewiesen. Nun beschließt der Gemeinderat auch. dass der „ruhende Verkehr“ überwacht wird.

Von Wolfgang Widemann

Wer im Zentrum von Kaisheim sein Auto parkt und es mit den geltenden Verkehrsregeln nicht so genau nimmt, hat in Zukunft ein erhöhtes Risiko, sich ein „Knöllchen“ einzufangen. Grund: Der Gemeinderat hat beschlossen, dass in Teilen der Hauptstraße und Neuhofstraße sowie in der Abteistraße und am Münsterplatz eine Parküberwachung eingeführt wird.

