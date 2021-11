Sägebrecht, Brustmann und Arnold nehmen die Angst vor dem Sterben

Plus Die Künstler Josef Brustmann, Marianne Sägebrecht und Andreas Arnold treten im "Thaddäus" mit einem schweren Thema auf: dem Tod. Und das mit Leichtigkeit.

Jeder von uns war irgendeiner Weise schon einmal mit dem Tod konfrontiert. Sei es ganz persönlich durch Krankheit oder Unfall oder indirekt weil man liebe Menschen aus dem Umfeld zu Grabe tragen musste. Der Tod gehört zum Leben und keiner kann diesem entfliehen. Es gehört schon viel Mut dazu diesem betrüblichem Thema ein eineinhalbstündiges Bühnenprogramm zu widmen.