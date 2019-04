23.04.2019

Kandler führt weiter die Frauen-Union

In der Führung gibt es aber einige Wechsel. Museen sollten Priorität haben

In ihrem Jahresrückblick hat Vorsitzende Barbara Kandler die Aktivitäten bei den monatlichen Treffen der Frauen-Union Donauwörth skizziert. Das leer stehende Tanzhaus, das Ladensterben in der Reichsstraße und der innerstädtische Verkehr beherrschte meist die aktuelle Stadtpolitik. Neben den politischen Gesprächskreisen engagiere sich die Frauen-Union seit vielen Jahren im Bürgerspital. Einmal im Monat werden Spitalbewohner am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen in den Taufersaal eingeladen. Kandler dankte ganz im Besonderen Maria Bauer und Brigitte Hartel, bei denen die Fäden der Organisation zusammenlaufen. Ein weiteres Engagement und das seit Jahrzehnten, ist die Beteiligung am Ferienprogramm.

Nach dem Rückblick standen die Wahlen auf dem Programm. Wiedergewählt wurde Barbara Kandler für weitere zwei Jahre als Vorsitzende. Neu in den Vorstand gewählt wurde als Zweite Vorsitzende Alexandra Waschner-Probst, da Bärbel Stahl nicht mehr zur Wahl stand. Ebenso wiedergewählt als Zweite Vorsitzende wurde Resi Vellinger. Als Schriftführerin trat Sabine Peer nicht mehr an, sodass Petra Reiter nun neu im Amt ist. Als Schatzmeisterin wurde Alexandra Fackler in ihrem Amt bestätigt. Kassenprüferinnen bleiben Anni Häckel und Ulrike Sewald. Von der Vorsitzenden und Kulturreferentin erwarten die Mitglieder der Frauen-Union ein breites Engagement. Kandler stellte sich der Diskussion. Sie wünsche sich schon lange, dass in einem Stadtentwicklungsplan städtische Vorhaben und Zielsetzungen definiert werden, wie eine langfristige Verkehrssteuerung aussehen kann, und dass – wie in anderen Städten – das Konzept einer modernen Bibliothek, die die Rolle als Bildungs- und Begegnungsort erfüllen kann, aufgenommen wird. Es bleibe auch zu hoffen, dass das Stadtarchiv bald in neue Räume umzieht und vor allem die Museen oberste Priorität bekommen sollten. Kandler stellte fest, dass seit Jahren die Generalsanierung und Erweiterung der Museumslandschaft im Gespräch ist. Sie bedauere, dass das Archäologische Museum, das im Tanzhaus untergebracht war, ersatzlos geschlossen wurde. Es sei sehr schade, dass den Familien und Schülern der lebendige Geschichtsunterricht vor- und enthalten wird – eine tragische Situation, die nicht mehr gut gemacht werden kann. Dringendes Handeln sei geboten, damit nicht nur die Donauwörther Bürger, sondern auch die vielen Touristen wieder eine attraktive Museumslandschaft erleben können. (dz)

