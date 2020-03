Karl Rehm ist neuer Rathauschef

Plus Mit 55,65 Prozent lässt er Claudia Marb (44,35 Prozent) hinter sich. Das Ergebnis ist klar – auch wenn 154 Stimmen erst morgen ausgezählt werden.

Auf das amtliche offizielle Endergebnis der Bürgermeister-Stichwahl müssen sich die Rainer bis Montagvormittag gedulden. Denn erst dann werden die restlichen 154 Wahlbriefe – coronabedingt – ausgezählt. Doch ist Karl Rehm schon jetzt nicht mehr einzuholen. Der 55-jährige Kandidat von PWG/FW/WVRST gilt als gewählt. Er ist der neue Bürgermeister der Stadt Rain.

69 Prozent Wahlbeteiligung

55,65 Prozent der Wähler haben ihm ihr Vertrauen ausgesprochen. Claudia Marb, CSU-Mitbewerberin – ist mit 44,35 Prozent die Unterlegene. Die Wahlbeteiligung liegt in Rain bei 69 Prozent.

Feiern im engsten Familienkreis

Keine Wahlpartys mit dem gesamten Team, kein strahlendes Zuprosten in großer Runde, kein gegenseitiges Schulterklopfen nach monatelangen gemeinsamen Anstrengungen ... Stattdessen kleine familiäre Kreise in den heimischen Wohnzimmern. So hat auch Rains neuer Bürgermeister den Sonntagabend erlebt. „Wir sind tatsächlich in der engsten Familie zusammengesessen, haben uns aber via Skype ein paar Freunde dazu geholt“, sagte Rehm kurz nach der Auszählung der neun Stimmbezirke gegenüber unserer Zeitung. Erst kam der Gratulationsanruf des noch amtierenden Bürgermeisters Gerhard Martin, dann wurde eine Flasche Sekt geköpft, um miteinander anzustoßen.

Glücklich und dankbar

Rehm ist glücklich über den Wahlerfolg – hat er doch sehr eindeutig als Gewinner abgeschnitten. Er ist aber auch ausdrücklich auch dankbar für einen fairen Wahlkampf, den er Claudia Marb attestiert. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im Stadtrat, freue mich über eine sehr gute Basis uns Ausgangslage für konstruktive Diskussionen“.

Rehm will jetzt „möglichst schnell ins Geschäft kommen“

Allerdings hätte er sich als Neuling auf dem Bürgermeistersessel zu Beginn nicht gleich eine so große Herausforderung wie die Corona-Krise gewünscht. „Es ist jetzt notwendig, dass ich möglichst schnell in die Geschäfte komme und werde zu diesem Zweck schon am Montag mit Bürgermeister Martin Kontakt aufnehmen“, sagt Rehm. „Der Haushalt ist ja noch nicht beschlossen und vielleicht ist es notwendig, dass wir ihn unter den Auswirkungen von Corona noch einmal neu bewerten.“ Rehm will alle anstehenden Aufgaben „mit ruhiger Hand, aber entschlossen“ anpacken.

Claudia Marb: „Ich kann damit leben.“

„Das Wahlergebnis ist eine klare Aussage der Bürger“, sagt Claudia Marb. „Das passt so und ich kann damit leben. Die Welt dreht sich weiter.“ Für sie war es entscheidend, „als Frau ein Zeichen gesetzt zu haben“. Sie will trotz der Niederlage Frauen auch künftig ermutigen: „Trauts euch!“ Leider sei in vielen Köpfen noch immer das klassische Rollenbild vorhanden, bedauert Claudia Marb..

