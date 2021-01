06:00 Uhr

Kaum Unfälle mit E-Tretroller im Donau-Ries-Kreis

E-Scooter gehören inzwischen zum Straßenverkehr. Über 1500 Unfälle passierten 2020 mit den E-Rollern in Deutschland. Der Donau-Ries-Kreis blieb weithin verschont.

Mit den Elektro-Tretrollern sind im vergangenen Jahr neue motorisierte Fahrzeuge im Verkehrsgeschehen aufgetaucht. In den ersten neun Monaten passierten 2020 in Deutschland auch gleich über 1500 E-Scooter-Unfälle, bei denen es Verletzte oder sogar Tote gab. Der Donau-Ries-Kreis blieb davon glücklicherweise weitgehend verschont.

Nur ein Unfall mit E-Roller im Donau-Ries-Kreis

Die Polizei registrierte im Vorjahr lediglich ein Unglück, an dem ein solches Elektrokleinstfahrzeug beteiligt war. Demnach stürzte Anfang September eine 36-Jährige in Donauwörth, als sie von ihrem Roller in der Bahnhofstraße absteigen wollte. Die Frau verletzte sich und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bundesweit wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge von Januar bis September 269 E-Roller-Fahrer schwer verletzt und knapp 1100 leicht. Hinzu kamen Fußgänger und Radler, die bei Zusammenstößen mit E-Scootern Verletzungen erlitten. Sieben Personen kamen ums Leben. (wwi)

