vor 36 Min.

Kinder spielen „Nikolaus und Santa Claus“

Die Nachwuchsgruppe des Heimattheaters Donaumünster-Erlingshofen tritt nach der Premiere noch mehrfach auf

Die Nachwuchsgruppe des Heimattheaters Donaumünster-Erlingshofen probt fleißig für zwei Einakter. Nachdem die „Senioren“ ihr Wirken in diesem Jahr beenden wollen, haben sie letztmals die Gelegenheit, in dem Sketch „Nikolaus und Santa Claus“ (Ulla Kling) ihr Können unter Beweis zu stellen. Im Anschluss bringt die verbleibende Gruppe das Stück „ Weihnachten in Gefahr“ von Helga Franzke auf die Bühne. Sofie Steidl und Martina Burgetsmeier haben die Stücke einstudiert. Jüngst war nun die sehr gut besuchte Premiere bei der bäuerlichen Weihnacht auf der Bäldleschwaige.

Noch zu sehen sind die jungen Spieler bei der Nikolausfeier des Heimattheaters am 8. Dezember, 17 Uhr, auf dem Dorfplatz in Donaumünster beim Schützenheim. Dort beschenkt auch der Nikolaus die Kinder. Die Veranstaltung wird von Bläsern musikalisch umrahmt und die Besucher erwarten warme Getränke und Gebäck. Dabei wird auch das achte Fenster des „lebendigen Adventskalenders“ geöffnet, nachdem die Pfarrgemeinde diese Veranstaltungsreihe heuer wieder aufgenommen hat.

Traditionell tritt die junge Schauspielgruppe bei der gemeindlichen Seniorenweihnacht im Gasthaus Adler in Tapfheim am Sonntag, 15. Dezember, auf. Weitere Termine sind die kommenden drei Freitage im Advent ab 6. Dezember, jeweils um 17 Uhr auf der Bäldleschwaige in Tapfheim-Rettingen im Rahmen der bäuerlichen Weihnacht. (pm)

