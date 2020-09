vor 54 Min.

Kinder tauchen in die Kunst ab

Bunt und kreativ ging es wieder beim Kinder-Kultur-Camp im Kunstmuseum in Wemding zu. „Auf den Spuren der Erdgeschichte“ hieß der Workshop, bei dem die Kinder mit Künstlerin Anette Steinacker-Holst in die Tiefen unserer Welt abtauchten.

In diesem Jahr fand zum zehnten Mal das Kinder-Kultur-Camp im Kunstmuseum Donau-Ries in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring statt. 27 Kinder verbrachten drei Tage mit Workshops zwischen Gemälden, Skulpturen, geologischen Steinfunden und historischen Figuren.

Dieses Jahr konnten die Kinder wegen der Corona-Hygienemaßnahmen leider nicht im Museum übernachten wie in den vergangenen Jahren. Trotzdem entschieden die Verantwortlichen, dieses Kinder-Kultur-Camp mit dem Thema „Kreative Reise durch die Zeit“ stattfinden zu lassen, um den Kindern einen Austausch und ein Miteinander mit viel Kreativität zu ermöglichen.

Die Künstlerin Annette Steinacker-Holst begann ihren Kurs mit dem Thema einer persönlichen Lebensreise und befragte die Kinder: „Was möchtet ihr in eurer Lebenszeit erleben? Wie erlebt ihr Zeit? Wofür nehmt ihr euch Zeit?“

Aus dem Gedichtband „Ich bin stärker als Ich“ von Charlotte Tangerding konnten die Kinder eigene Wünsche entwickeln. Zum Beispiel: „Ich bin klüger, geistreicher, lebendiger, offener, fröhlicher, selbstbewusster, konzentrierter, als ich es mir früher selbst vorgestellt habe.“

Im Mittelpunkt stand dieses Jahr die „Historische Figurenausstellung“, in der die Kinder die Zeit mit der Darstellung der Weltgeschichte erleben konnten: von den Wikingern, Germanen, Griechen und Römern bis zu den Rittern im Mittelalter. In der Ausstellung werden hundert lebensgroße Figuren gezeigt, die historische Persönlichkeiten in den Gewändern oder Rüstungen ihrer Zeit darstellen. Die Kinder konnten sich eine Lieblingsfigur wie Kleopatra oder Achilles auswählen. Dann zeichneten sie eine Skizze und schufen daraus eine Skulptur aus Styropor, die sie farbig bemalten. Im Anschluss spielten die Kinder im Schattentheater „Lebens-Szenen“ aus der Geschichte. Dabei durften sie ein Musikinstrument aus der Klang-Spiel-Werkstatt auswählen, welches zu der jeweiligen Zeit passte.

Nach der historischen Zeitgeschichte ging es weiter zu der geologischen Zeitgeschichte. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren entstand die Erde und nahm ihren Lauf. Jedes Kind erhielt einen großen, runden Papierlampenschirm, der die Erde darstellen sollte. Darauf malten die Kinder rundherum Gestirne, Pflanzen und Tiere bis hin zum Menschen.

Im Workshop mit der Modedesignerin Sandra Neuner konnten die Kinder das Abc des Filzens erlernen. Sie erfuhren, woher das Material kommt und wie Wolle gefärbt wird. Während der drei Tage übten die Kinder das fantasievolle Nass- und Trockenfilzen. Es entstanden Gürteltaschen für ein Mittelalterfest, kleine Handy- und Handtaschen, aber auch verschiedene Tiere wie Mäuse, Ratten, Schlangen und Bären. Die Kinder freuten sich über die selbst geschaffenen Werke, und sie erkannten, dass diese Handarbeit viel Zeit und Mühe in Anspruch nimmt. Jedes Kind konnte seine eigene „Filzgeschichte“ im Workshop erleben.

Der Künstler Thomas Willhöft führte die Kinder in die Welt des Geschichten-Erzählens. Er zeigte, wie man mit der Stimme und dem Klang der Sprache ganz unterschiedlich umgehen kann. Die Kinder merkten auch, wie jeder seine eigene Kreativität mit den anderen austauschen kann. Mit verschiedenen Textlesungen wurden die Kinder auf das Erfinden von eigenen Geschichten vorbereitet. Die Kinder konnten sich in der „Historischen Ausstellung“ eine Figur aussuchen, die sie zur Hauptfigur ihrer eigenen Geschichte machten. Dies entwickelte sich dann weiter zu einem Hörspiel mit Klang-Elementen. Anstatt eines gemeinsamen Abschlussfestes wurden von Emanuel Holst die drei Gruppen während der Workshops gefilmt. Der Film wird nach Bearbeitung an die Kinder für den kreativen Austausch untereinander weitergeleitet. In allen drei Workshops wurden die Leiter tatkräftig von ehrenamtlichen Betreuern des Kreisjugendrings Donau-Ries unterstützt. (dz)

Das KunstMuseum ist sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Führungen und Projekte können jederzeit angefragt werden unter der Telefonnummer 0160/4686434.

