Kläranlage: Die Bürger werden zur Kasse gebeten

Plus Die neue Oberndorfer Kläranlage ist bald fertig. Die große Frage ist nun: Wie werden die Kosten von 4,2 Millionen Euro auf die Grundstücksbesitzer umgelegt?

Von Helmut Bissinger

Schon im August wird die neue Oberndorfer Kläranlage voraussichtlich ans Netz gehen. Dass das Projekt die Grundstückseigentümer der Lechgemeinde finanzieren müssen, ist weitgehend klar, denn für den Neubau solcher Anlagen gibt es vom Staat kein Geld mehr. Das haben die Oberndorfer und Eggelstettener bereits vor mehr als einem Jahr bei einer Informationsveranstaltung erfahren.

Bürgermeister hofft auf Entscheidungen noch in diesem Jahr

Die neue Kläranlage kostet die Kommune 4,2 Millionen Euro. Sie ist ein Großprojekt, das die Abwassersituation der 2600 Einwohner verbessert. Die Betriebserlaubnis für die bisherige Kläranlage ist abgelaufen. Die Gemeinde wird dabei von dem Fachbüro Dr. Schulte/Roder (Veitshöchheim) beraten. Erst wenn dem Gemeinderat eine Globalkalkulation vorliege, könne er über die sogenannten Herstellungsbeiträge entscheiden, die von den Grundstückseigentümern zu entrichten sind, sagt Bürgermeister Franz Moll. Eigentlich hätte die Berechnung der Geschossflächen längst stattfinden sollen, doch in dem Beratungsbüro hatte es Komplikationen gegeben. Die Bürger, so Moll, warteten voller Spannung auf Informationen, wie hoch ihre Belastungen sein werden, die auf sie in den nächsten Jahren zukommen.

Bürgermeister Moll hofft, dass darüber noch in diesem Jahr Entscheidungen im Gemeinderat fallen werden. „Das werden schwierige Beratungen“, ist er sich sicher. Und es werde sicher unangenehm sein, die Bürger zu unterrichten. Nach Möglichkeit soll nach der nun folgenden Vermessung der Geschossflächen eine weitere Informationsveranstaltung anberaumt werden.

Vermessungsaktion soll bald beginnen

„Zum Zweck einer nachvollziehbaren und gerechten Berechnung werden die genauen Maße benötigt“, erläutert der Bürgermeister. Die Vermesser werden einige Wochen unterwegs sein. Ihre Aufgabe: Jedes Gebäude in Augenschein zu nehmen. Dachgeschosse, Keller und Garagen werden eingeschätzt. In 94 Prozent der bayerischen Gemeinden ist eine solche Berechnung bereits durchgeführt worden. Die Vermessungsaktion, von den Experten des Büros Schulte/Röder durchgeführt, soll schon bald beginnen. Auch die Wasserdaten sollen im Zuge der Aktion errechnet und digital erfasst werden, wenngleich sie für das Kläranlagen-Projekt nicht relevant seien.

Ausdrücklich weist die Gemeinde darauf hin, dass die Vermesser in den meisten Fällen die Wohngebäude von außen vermessen werden. Hierzu werde in der Regel nur das Grundstück betreten, informiert die Gemeinde die Grundstückseigner.

