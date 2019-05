vor 48 Min.

Klangerlebnis zu Ehren Mariens

Der Sängerkreis Unterer Lech lädt zum Marienkonzert in die Pfarrkirche Rain. Über 100 Mitwirkende

Das diesjährige Kreis-Chorkonzert hat erstmals unter der Federführung der neuen Kreisvorsitzenden Gabriele Meier stattgefunden, die das Amt von Reiner Pfaffendorf nach dessen zehnjähriger Amtszeit übernommen hat. Nach dem letzten Konzert in Meitingen mit Gospels und neuen geistlichen Liedern sollten heuer im Monat Mai Lieder zu Ehren Mariens erklingen.

„Maiandachten sind seit jeher sehr beliebt beim gläubigen Volk, besonders die schönen Marienlieder. Sie drücken unser Vertrauen in die mächtige Fürsprache der Mutter Gottes aus.“ Mit diesen Worten begrüßte Stadtpfarrer Jörg Biercher die Konzertbesucher in der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Rain. Ebenso hieß er die über 100 Mitwirkenden aus sieben Musikgruppen des Sängerkreises Unterer Lech willkommen.

Eröffnet wurde mit dem Orgelspiel des Organisten Franziskus Wawrzik mit dem „Capriccio“ in F-Dur von Edmont Lemaigre. Im zweiten Konzertteil konnten sich die Zuhörer am ruhigen Klang der „Nouvelle No. 2“ (Lemaigre) erfreuen. „Gott ist ganz leise“ begann der Männergesangverein „Frohsinn“ aus Genderkingen unter der Leitung von Reiner Pfaffendorf, einfühlsam begleitet am Akkordeon von Martin Gastl. Mit dem Lied aus der Batschka „Erhebt euch, ihr Christen, lasst alle erklingen die Stimme und singen Maria ein Lied“, forderten sie die mitwirkenden Chöre auf, es ihnen gleich zu tun.

Der Gesangverein Bayerdilling (Leitung Theodor Kempf) stimmte dann sogleich ein mit dem fränkischen Kirchenlied „Dein Hilf wir all’ begehren“ und einem „Ave Maria“ (Satz: Theo Kempf).

Mit der marianischen Antifon „Salve Regina“ grüßte der Chor der Jagdhornbläser Donauwörth (Leitung Reiner Pfaffendorf) die Himmelskönigin. Rhythmisch wurde es bei „Hail Holy Queen“, bekannt aus „Sister Act“. Hierbei wurden sie musikalisch unterstützt von Lucas Steger (E-Piano) und Bernd Horst (Schlagzeug). Unter der Leitung von Marianne Lang erklang das „Ave Maria“ von Jakob Arcadelt des Gesangvereins Harmonie Thierhaupten. Im serbisch-orthodoxen „Marijo Slavna“ rief der gemischte Chor die Heilige Mutter Gottes an.

Die Musikgruppe 2 L8 4 ME&U („too late for me and you“) unter Harald Huber (Gitarre) mit Lorraine Boettcher und Sabina Göhring (Gesang) intonierte die bekannten Stücke „This Angel“ (Jennifer Nettles) und „Engel“ (Johannes Oerding). Auch eine Eigenkomposition gaben sie zum Besten mit „Dream“. Zwischen den Liedern brachte Pfarrer Biercher den Zuhörern Texte und Gedanken zur Gottesmutter Maria nahe. Über die mögliche Entstehung des Rosenkranzes erzählt eine Legende aus dem 13. Jahrhundert: „Als ein junger Mann in ein Kloster eintrat und es ihm nicht mehr möglich war, auf den Feldern täglich Blumen zu sammeln und Maria damit zu ehren, riet ihm ein alter Mönch, den Kranz von Blumen zu ersetzen durch einen Kranz von Gebeten.“ Dieses griff der Singkreis Gempfing (Leitung Elisabeth Ull) in seinem volkstümlichen Lied „Der güld’ne Rosenkranz“ auf. Mit „O Maria, sei gegrüßt“ ließen sie sich bereits im ersten Konzertteil vernehmen. Ganz ohne Männerstimmen erklang der Frauen „Jungfrau, Mutter Gottes mein“. Das Männer-Doppelquartett Unterer Lech (Leitung Marianne Lang) beschloss das Konzert mit dem aus der ostdeutschen Sprachinsel Zips stammenden „Zu dir, Maria, kommen wir“. Mit „Maria, hell leuchtender Stern“ erbaten sie die Fürsprache der Mutter des Herrn. Mit dem gemeinsam gesungenen „Segne du, Maria“ unter den Klängen der Kirchenorgel endete diese besondere Stunde zu Ehren Mariens. (dz)

