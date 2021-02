vor 3 Min.

Klinik weist Vorwürfe des Pflegers zurück

Der Mann sei nach seinem positiven Testergebnis nicht mehr zur Impfung erschienen

Die Donau-Ries-Kliniken weisen die in unserer Zeitung gestern veröffentlichten Behauptungen des „Pflegers Helmut K.“ zurück, er sei am 4. Januar „mangels Impfstoff im Donauwörther Krankenhaus wieder nach Hause geschickt worden“, obwohl er sich gegen das Coronavirus habe impfen lassen wollen. Der Pfleger sei am Donnerstag angesprochen worden, heißt es in einer Stellungnahme des gKU. Die Sachlage stelle sich nun im Gegensatz zu dem Artikel wie folgt dar: Der Mann sei am 4. Januar gegen 9 Uhr in der Klinik Donauwörth erschienen. Da zu dem Zeitpunkt mehrere Dutzend Mitarbeiter der Kliniken und Seniorenheime auf eine Impfung warteten und die Infektionsschutzregeln nicht mehr garantiert werden konnten, sei er wie andere Angestellte auch gebeten worden, zunächst seine Arbeit im Seniorenheim fortzusetzen und auf einen Anruf zu warten.

Am späten Vormittag seien dann die Heimleitungen der Seniorenheime in Monheim und Rain informiert worden, dass alle Impfwilligen nun nach Donauwörth zur Schutzimpfung kommen könnten. Auch der Betroffene sei nach Angaben der zuständigen Pflegedienstleiterin benachrichtigt worden, teilt das gKU mit. Der Pfleger habe sich jedoch nach Ende seines Frühdienstes nicht nach Donauwörth begeben. Stattdessen habe er sich – laut gKU „weil er wusste, dass er als Kontaktperson eins einer mit Corona infizierten Person eingestuft war“ – auf eine Infektion testen lassen. Das Ergebnis war positiv, er erschien nicht mehr zur angebotenen Impfung.

„Wäre er – wie alle anderen impfwilligen und impffähigen Mitarbeiter der Seniorenheime – in die Klinik gekommen, hätte er selbstverständlich noch am 4. Januar eine Impfung erhalten“, betont das gKU. Wegen seiner Infektion hätte er aber auch nicht geimpft werden können.

Daher weisen die Donau-Ries Kliniken sowohl die falschen Behauptungen des Pflegers wie auch die Überschrift des Zeitungsbeitrags „Impfung: Altenpfleger gingen leer aus“ als nicht korrekt zurück. Impfbereite, impffähige und erreichbare Mitarbeiter des gKU hätten am 4. Januar ein Impfangebot erhalten beziehungsweise seien geimpft worden. (pm)

