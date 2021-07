Das Baugebiet der Zukunft in Wolferstadt

Plus Wolferstadt hat einen Bebauungsplan geschmiedet, der vor wenigen Jahren in nordschwäbischen Dörfern undenkbar war. Warum, erklärt Wolfgang Widemann in seinem Kommentar.

Die Verantwortlichen der Stadt Wemding machen sich gerade viele Gedanken, wie das Wohngebiet der Zukunft aussehen könnte. Es seien verstärkt ökologische Belange zu berücksichtigen. Ebenso soll sichergestellt werden, dass Wohnraum bezahlbar bleibt in Zeiten, in denen ein neues Einfamilienhaus (deutlich) mehr als eine halbe Million Euro kostet.

