Helden in der Pandemie

Plus Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas haben enormes geleistet in der Corona-Pandemie - und sie tun dies nach wie vor.

Es ist schon oft gesagt worden – und dennoch nicht oft genug: Die Erzieherinnen und Erzieher gehören zusammen mit ihren Schützlingen zu den Helden der Pandemie. Vieles, was etwa im Schulbereich zumindest ein Stück weit möglich war, erschien hier als nie und nimmer gangbar. Stichwort: Distanz. Kinder, kleine noch dazu, leben von der Nähe. Die Kleinen konnten, Gott sei Dank, nie einfach auf 1,5 Meter weggeschoben werden. Die Erzieherinnen und Erzieher haben die Lage trotzdem bewundernswert gemeistert: Sie waren da, taten ihren Dienst, oftmals mit mehr als nur Pflichtbewusstsein – mit Herzblut, weil eben diese Nähe, die Geborgenheit, das Dasein für die Kinder auch in der Pandemie sein musste. Wenn Kinder dies nicht erfahren, das sei die große Warnung vor neuen Lockdowns und Co, kann sie dies ebenfalls krank machen.

