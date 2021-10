Fulminantes Klassikfinale der Donauwörther Kulturtage

Plus Am letzten Klassikabend der Donauwörther Kulturtage entpuppt sich ein ungeplantes Duo als Glücksgriff.

Was hat „Bordell 1900“ mit Undine zu schaffen? Das „Duo Undine“ – nicht das angekündigte, da Frank Selzle erkrankt war und die Augsburger Pianistin Stefanie Knauer sich in drei Tagen das grandiose Programm für den ausverkauften Enderlesaal „Undine und das Meer“ angeeignet hat. Doch Annette Becherer, Flöte, spielte.