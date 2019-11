vor 45 Min.

Konzert in der Adventszeit

Die Nördlinger Bachtrompeten, Tom Lier und Freunde

Es weihnachtet bald wieder allüberall, mit Weihnachtsmärkten und Weihnachtskonzerten – so auch in Mertingen: Dort beginnt die Reihe der Veranstaltungen am Sonntag, 8. Dezember. Dann sind in der Pfarrkirche St. Martin in Mertingen um 18 Uhr das Nördlinger Bachtrompeten-Ensemble mit Tom Lier am Schlagzeug und dem Augsburger Philharmonischen Dreigesang zu Gast: Das sind Christine Steinbrecher, Eva Berschet und Katharina Hauf, die auch ihre Alphörner zum Klingen bringt.

Zu hören sein werden klassische Weihnachtsmusik, wie aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach, oder eines der Doppelkonzerte von Antonio Vivaldi, aber auch alpenländische Weihnachtsweisen. Angesprochen werden ganz sicher die vielen Liebhaber der Musik der Nördlinger Bachtrompeten um Rainer Hauf, aber auch die Menschen, die sich einerseits von den festlichen Klängen, aber auch von traditionellen, heimeligen Weisen auf die stade Zeit einstimmen lassen wollen. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. (dz)

Der Mertinger Weihnachtsmarkt folgt dann einen Sonntag später, am dritten Adventssonntag.

