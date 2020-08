10:45 Uhr

Kraftradfahrer und Sozia werden bei Sturz verletzt

In der Berger Allee in Donauwörth hat es am frühern Freitagabend einen Unfall gegeben.

Plus Die beiden sind in der Berger Allee in Donauwörth unterwegs und übersehen, dass das Auto vor ihnen abbiegen will.

Leichte Verletzungen zogen sich der Fahrer eines Kraftrads und seine Mitfahrerin zu, als sie am Freitag gegen 18 Uhr in der Berger Allee in Donauwörth verunglückte. Laut Polizei war ein 19-jähriger Autofahrer dort in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf Höhe der Einmündung „Am Zeisig“ wollte er nach links auf einen Parkplatz vor einer Bäckerei abbiegen.

Sachschaden: 10.000 Euro

Ein nachfolgender 20-jähriger Kradfahrer erkannte diese Absicht nicht und wollte den abbiegenden Wagen überholen. Dabei kam es zu einer Streifkollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der Kradfahrer mit seiner 20-jährigen Sozia stürzte. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt. (dz)

Themen folgen